Стала известна дата завершения отборочных турниров к Олимпийским играм в Токио

Все квалификационные соревнования к Олимпийским играм в Токио завершатся до 29 июня 2021 года.

Как передает Report, об этом сообщается в письме Международного олимпийского комитета (МОК) к национальным комитетам, текст которого приводит Inside the Games.

В письме указано, что полную информацию о датах и местах проведения турниров пока дать нельзя, она будет опубликована после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Олимпийские игры в Токио начнутся 23 июля 2021 года и продлятся до 8 августа. Все спортсмены, завоевавшие путевки на Игры в Токио, сохранят свои олимпийские лицензии.