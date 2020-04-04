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Стала известна дата завершения отборочных турниров к Олимпийским играм в Токио

​Стала известна дата завершения отборочных турниров к Олимпийским игра

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Все квалификационные соревнования к Олимпийским играм в Токио завершатся до 29 июня 2021 года. 

Как передает Report, об этом сообщается в письме Международного олимпийского комитета (МОК) к национальным комитетам, текст которого приводит Inside the Games.

В письме указано, что полную информацию о датах и местах проведения турниров пока дать нельзя, она будет опубликована после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Олимпийские игры в Токио начнутся 23 июля 2021 года и продлятся до 8 августа. Все спортсмены, завоевавшие путевки на Игры в Токио, сохранят свои олимпийские лицензии.

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