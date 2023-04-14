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Стала известна дата выступления азербайджанских тяжелоатлетов на чемпионате Европы в Ереване

Стала известна дата выступления азербайджанских тяжелоатлетов на чемпионате Европы в Ереване Объявлена дата выступления азербайджанских тяжелоатлетов на чемпионате Европы, который пройдет в столице Армении Ереване.
Индивидуальные
14 апреля 2023 г. 10:34
Стала известна дата выступления азербайджанских тяжелоатлетов на чемпионате Европы в Ереване

Объявлена дата выступления азербайджанских тяжелоатлетов на чемпионате Европы, который пройдет в столице Армении городе Ереване.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Европейской федерации тяжелой атлетики, первой выступит Назиля Исмаилова. Спортсменка, выступающая в весовой категории 49 кг, выступит 15 апреля.

Иса Рустамов выступит в весовой категории 67 кг 17 апреля, Омар Джавадов в весе 73 кг 18 апреля и Али Шукурлу в весе 102 кг 22 апреля.

Отметим, что чемпионат Европы пройдет с 15 по 23 апреля.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ağırlıqqaldıranlarının İrəvandakı Avropa çempionatında çıxış edəcəkləri tarixlər bəlli olub

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