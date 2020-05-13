Стала известна дата боя Нурмагомедова с Гэтжи - ФОТО

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт анонсировал следующий бой дагестанского спортсмена Хабиба Нурмагомедова.
Как передает Report со ссылкой на ESPN, по его словам, поединок за чемпионский пояс в легком весе против американского представителя смешанных единоборств (ММА) Джастина Гэтжи пройдет этим летом в рамках ивента на борцовском острове.
«Не знаю, бдит ли это первым состязанием на острове, но мы ждем, что они подерутся именно там.
Только если ситуация в мире не нормализуется раньше, чем я думаю», - сказал Уайт.