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Стала известна дата боя Нурмагомедова с Гэтжи - ФОТО

​Стала известна дата боя Нурмагомедова с Гэтжи

Хабиб Нурмагомедов и Дана Уайт

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт анонсировал следующий бой дагестанского спортсмена Хабиба Нурмагомедова.

Как передает Report со ссылкой на ESPN, по его словам, поединок за чемпионский пояс в легком весе против американского представителя смешанных единоборств (ММА) Джастина Гэтжи пройдет этим летом в рамках ивента на борцовском острове.

«Не знаю, бдит ли это первым состязанием на острове, но мы ждем, что они подерутся именно там.

Только если ситуация в мире не нормализуется раньше, чем я думаю», - сказал Уайт.

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