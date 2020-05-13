Стала известна дата боя Нурмагомедова с Гэтжи - ФОТО

Хабиб Нурмагомедов и Дана Уайт https://report.az/storage/news/a9632d7024f50a4c1ac51844f352181a/d3eef982-d037-4f31-83b4-11dbcfd52c18_292.jpg

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт анонсировал следующий бой дагестанского спортсмена Хабиба Нурмагомедова.

Как передает Report со ссылкой на ESPN, по его словам, поединок за чемпионский пояс в легком весе против американского представителя смешанных единоборств (ММА) Джастина Гэтжи пройдет этим летом в рамках ивента на борцовском острове.

«Не знаю, бдит ли это первым состязанием на острове, но мы ждем, что они подерутся именно там.

Только если ситуация в мире не нормализуется раньше, чем я думаю», - сказал Уайт.