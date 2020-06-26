Стала известна дата боя Нурмагомедова против Гэтжи

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов сразится против американца Джастина Гэтжи 19 сентября.

Как сообщает Report со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил менеджер спортсмена из РФ Али Абдель-Азиз в своем Instagram.

В середине июня глава UFC Дэйна Уайт назвал место проведения боя - он состоится в Абу-Даби.

Гэтжи является временным чемпионом UFC в легком весе после того, как он справился с соотечественником Тони Фергюсоном в мае.

Нурмагомедов занимает вторую строчку в рейтинге лучших бойцов UFC без учета весовых категорий. Он дважды защитил чемпионский пояс, впервые он стал чемпионом в 2018-м. На счету 31-летнего россиянина 28 побед и ни одного поражения.

На счету 31-летнего Гэтжи 22 победы и два поражения.