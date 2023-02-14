О нас

Стала известна чемпионка Азербайджана среди шахматисток

Стала известна чемпионка Азербайджана среди шахматисток 18:58
Индивидуальные
14 февраля 2023 г. 20:47
Стала известна чемпионка Азербайджана среди шахматисток

Стала известна победительница чемпионата Азербайджана среди женщин-шахматисток.

По данным Report, обладателем титула стала Гёвхар Бейдуллаева. Она заняла первое место, победив белыми фигурами Зейнаб Мамедьярову в последнем туре.

Нармин Абдинова сыграла вничью с Ханым Баладжаевой. Гюльнар Мамедова выиграла у Аян Аллахвердиевой, Туркян Мамедьярова - у Нуртан Нуриевой, Хаяля Абдулла- у Ляман Гаджиевой.

Таким образом, набрав 7,5 очка в 11 турах, Гёвхар Бейдуллаева во второй раз подряд стала победительницей чемпионата Азербайджана. Второе место заняла Ханым Баладжаева, в активе которой 7 очков. Сабина Ибрагимова заняла третье место с 6,5 очками.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qadın şahmatçılar arasında Azərbaycan çempionu bəlli olub

Самое читаемое

Посольство Турции в Баку обратилось к жителям Азербайджана
Посольство Турции в Баку обратилось к жителям Азербайджана
8 февраля 2023 г. 14:40
В исправительной колонии в России произошел пожар, погибли двое осужденных
В исправительной колонии в России произошел пожар, погибли двое осужденных
9 февраля 2023 г. 13:18
В Шуше пройдет кинофестиваль тюркского мира Коркут Ата
В Шуше пройдет кинофестиваль тюркского мира "Коркут Ата"
9 февраля 2023 г. 15:43
Более 1 млн человек в Турции находятся в центрах временного размещения после землетрясений
Более 1 млн человек в Турции находятся в центрах временного размещения после землетрясений
11 февраля 2023 г. 01:54
Очередная партия гуманитарной помощи МЧС отправлена в Турцию
Очередная партия гуманитарной помощи МЧС отправлена в Турцию
11 февраля 2023 г. 12:04
Главы Минобороны США и Украины обсудили приоритеты заседания группы по помощи Киеву
Главы Минобороны США и Украины обсудили приоритеты заседания группы по помощи Киеву
12 февраля 2023 г. 07:12
Клопп заявил, что не покинет пост главного тренера Ливерпуля
Клопп заявил, что не покинет пост главного тренера "Ливерпуля"
14 февраля 2023 г. 06:29
Обсуждены тарифные ставки Транскаспийского международного транспортного маршрута
ФотоОбсуждены тарифные ставки Транскаспийского международного транспортного маршрута
8 февраля 2023 г. 14:49
Посольство Азербайджана в Турции перешло на круглосуточный режим работы
Посольство Азербайджана в Турции перешло на круглосуточный режим работы
8 февраля 2023 г. 16:58
Вице-президент Турции: Общее число спасателей, находящихся сейчас на местах, превысило 100 тысяч
Вице-президент Турции: Общее число спасателей, находящихся сейчас на местах, превысило 100 тысяч
8 февраля 2023 г. 22:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi