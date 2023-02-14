Стала известна чемпионка Азербайджана среди шахматисток

18:58

Стала известна победительница чемпионата Азербайджана среди женщин-шахматисток.

По данным Report, обладателем титула стала Гёвхар Бейдуллаева. Она заняла первое место, победив белыми фигурами Зейнаб Мамедьярову в последнем туре.

Нармин Абдинова сыграла вничью с Ханым Баладжаевой. Гюльнар Мамедова выиграла у Аян Аллахвердиевой, Туркян Мамедьярова - у Нуртан Нуриевой, Хаяля Абдулла- у Ляман Гаджиевой.

Таким образом, набрав 7,5 очка в 11 турах, Гёвхар Бейдуллаева во второй раз подряд стала победительницей чемпионата Азербайджана. Второе место заняла Ханым Баладжаева, в активе которой 7 очков. Сабина Ибрагимова заняла третье место с 6,5 очками.