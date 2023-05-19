Стал известен состав сборной Азербайджана по дзюдо на Кубок Европы

Стал известен состав сборной Азербайджана по дзюдо на Кубок Европы, который пройдет в столице Боснии и Герцеговины Сараево.

Стал известен состав сборной Азербайджана по дзюдо на Кубок Европы, который пройдет в столице Боснии и Герцеговины Сараево.

Как сообщили Report в Федерации дзюдо Азербайджана, страну на турнире будут представлять 13 спортсменов.

В Сараево на татами выйдут Ровшан Алиев (60 кг), Тофик Алиев, Руслан Пашаев, Кямран Сулейманов (66 кг), Ибрагим Алиев, Тельман Велиев (73 кг), Керим Аллахвердиев, Магеррам Имамвердиев (81 кг), Ибрагим Агакишиев, Муса Гусейнли (90 кг), Аслан Мирзоев, Адиль Керимли и Руслан Насирли (100 кг).

Молодежная сборная Азербайджана в составе 17 дзюдоистов отправилась на соревнования, которые пройдут в испанском городе Малага. В турнире примут участие Низами Имранов, Нурлан Керимли, Али Гаджиев, Эльтун Имранов, Мурад Мурадлы (60 кг), Самир Пириев, Ислам Рагимов, Айдын Рзаев, Ниджат Нагиев (66 кг), Сулейман Алиев, Гадир Гусейнов, Вусал Галандарзаде (73 кг), Омар Раджабли, Хайям Алиев (81 кг), Аждар Багиров, Исмаил Заманов (90 кг) и Кянан Насибов (100+ кг).

Отметим, что на соревнованиях, которые пройдут 20-21 мая, Азербайджан будут представлять судьи международной категории "B" Федерации дзюдо Азербайджана Акиф Таиров и Бахрия Гусейнова.