О нас

Стал известен состав сборной Азербайджана по дзюдо на Кубок Европы

Стал известен состав сборной Азербайджана по дзюдо на Кубок Европы Стал известен состав сборной Азербайджана по дзюдо на Кубок Европы, который пройдет в столице Боснии и Герцеговины Сараево.
Индивидуальные
19 мая 2023 г. 19:10
Стал известен состав сборной Азербайджана по дзюдо на Кубок Европы

Стал известен состав сборной Азербайджана по дзюдо на Кубок Европы, который пройдет в столице Боснии и Герцеговины Сараево.

Как сообщили Report в Федерации дзюдо Азербайджана, страну на турнире будут представлять 13 спортсменов.

В Сараево на татами выйдут Ровшан Алиев (60 кг), Тофик Алиев, Руслан Пашаев, Кямран Сулейманов (66 кг), Ибрагим Алиев, Тельман Велиев (73 кг), Керим Аллахвердиев, Магеррам Имамвердиев (81 кг), Ибрагим Агакишиев, Муса Гусейнли (90 кг), Аслан Мирзоев, Адиль Керимли и Руслан Насирли (100 кг).

Молодежная сборная Азербайджана в составе 17 дзюдоистов отправилась на соревнования, которые пройдут в испанском городе Малага. В турнире примут участие Низами Имранов, Нурлан Керимли, Али Гаджиев, Эльтун Имранов, Мурад Мурадлы (60 кг), Самир Пириев, Ислам Рагимов, Айдын Рзаев, Ниджат Нагиев (66 кг), Сулейман Алиев, Гадир Гусейнов, Вусал Галандарзаде (73 кг), Омар Раджабли, Хайям Алиев (81 кг), Аждар Багиров, Исмаил Заманов (90 кг) и Кянан Насибов (100+ кг).

Отметим, что на соревнованиях, которые пройдут 20-21 мая, Азербайджан будут представлять судьи международной категории "B" Федерации дзюдо Азербайджана Акиф Таиров и Бахрия Гусейнова.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Cüdo üzrə Azərbaycan yığmalarının Avropa Kuboku üçün heyəti açıqlanıb

Экслюзивные новости

Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
19 мая 2023 г. 14:02
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
18 мая 2023 г. 15:24
Дамьян Крневич: EC признает значимость Азербайджана для реализации своих стратегических амбиций
Дамьян Крневич: EC признает значимость Азербайджана для реализации своих стратегических амбиций
18 мая 2023 г. 14:20
Названы сферы, интересующие нидерландские компании в Азербайджане
Названы сферы, интересующие нидерландские компании в Азербайджане
18 мая 2023 г. 13:56
Халил Сиссе: Благодарю президента Ильхама Алиева за инициативы в рамках председательства в ДН
Халил Сиссе: Благодарю президента Ильхама Алиева за инициативы в рамках председательства в ДН
18 мая 2023 г. 12:30
В Милли Меджлис поступил законопроект об исполнении госбюджета на 2022 год - ЭКСКЛЮЗИВ
В Милли Меджлис поступил законопроект об исполнении госбюджета на 2022 год - ЭКСКЛЮЗИВ
18 мая 2023 г. 11:45
Корейские компании хотят участвовать в аграрных проектах в Карабахе
ФотоКорейские компании хотят участвовать в аграрных проектах в Карабахе
17 мая 2023 г. 16:52
Молдова впервые за 30 лет увеличила военный бюджет с серьезным отрывом
Молдова впервые за 30 лет увеличила военный бюджет с серьезным отрывом
17 мая 2023 г. 16:04
Депутат Шамиль Айрым: Открытие Зангезурского коридора будет одним из важнейших вопросов нашей повестки дня
Депутат Шамиль Айрым: Открытие Зангезурского коридора будет одним из важнейших вопросов нашей повестки дня
17 мая 2023 г. 15:28
Орхан Мамедов: Активно работаем с ЦБ в связи с проблемами МСП с банками в регионах
Орхан Мамедов: Активно работаем с ЦБ в связи с проблемами МСП с банками в регионах
17 мая 2023 г. 14:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi