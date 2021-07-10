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Стала известна победительница Уимблдона

Стала известна победительница Уимблдона Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти обыграла чешку Каролину Плишкову в финальном матче Уимблдона.
Индивидуальные
10 июля 2021 г. 19:36
Стала известна победительница Уимблдона
Эшли Барти

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти обыграла чешку Каролину Плишкову в финальном матче Уимблдона.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 6:3 в пользу 25-летней австралийки.

Барти и Плишкова встретились на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) в восьмой раз. Представительница Австралии одержала шестую победу.

Барти располагается на первом месте в мировом рейтинге. Теперь на ее счету 12 титулов под эгидой WTA. Победа на Уимблдоне стала для австралийки второй на турнирах Большого шлема, в 2019 году Барти выиграла Roland Garros.

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