Стала известна победительница Уимблдона

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти обыграла чешку Каролину Плишкову в финальном матче Уимблдона.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 6:3 в пользу 25-летней австралийки.

Барти и Плишкова встретились на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) в восьмой раз. Представительница Австралии одержала шестую победу.

Барти располагается на первом месте в мировом рейтинге. Теперь на ее счету 12 титулов под эгидой WTA. Победа на Уимблдоне стала для австралийки второй на турнирах Большого шлема, в 2019 году Барти выиграла Roland Garros.