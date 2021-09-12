Стал известен победитель Гран-при Италии "Формулы-1"

Пилот команды "Формулы-1" "Макларен" Даниэль Риккьярдо стал победителем Гран-при Италии.
Как передает Report, второе место занял партнер Риккьярдо по команде Ландо Норрис. Замкнул "тройку" сильнейших представитель "Мерседеса" Вальттери Боттас.
Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен и гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон не смогли финишировать. Британский пилот выезжал с пит-стопа и начал борьбу с Ферстаппеном за позицию. Нидерландец наехал на бордюр, его болид подбросило на автомобиль Хэмилтона. Гонщики выехали за пределы трассы и застряли в гравии. Интересно, что машина Ферстаппена осталась сверху болида Хэмилтона. Никто из пилотов не пострадал.
Гран-при Италии. Итоговая классификация.
1. Даниэль Риккардо ("Макларен") — 53 круга
2. Ландо Норрис ("Макларен") +1.747
3. Валттери Боттас ("Мерседес") +4.921
4. Шарль Леклер ("Феррари") +7.309
5. Серхио Перес ("Ред Булл") +8.723
6. Карлос Сайнс ("Феррари") +10.535
7. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +15.804
8. Фернандо Алонсо ("Альпин") +17.201
9. Джордж Расселл ("Уильямс") +19.742
10. Эстебан Окон ("Альпин") +20.868.