Стал известен победитель Гран-при Италии "Формулы-1"

Пилот команды "Формулы-1" "Макларен" Даниэль Риккьярдо стал победителем Гран-при Италии.

Пилот команды "Формулы-1" "Макларен" Даниэль Риккьярдо стал победителем Гран-при Италии.

Как передает Report, второе место занял партнер Риккьярдо по команде Ландо Норрис. Замкнул "тройку" сильнейших представитель "Мерседеса" Вальттери Боттас.

Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен и гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон не смогли финишировать. Британский пилот выезжал с пит-стопа и начал борьбу с Ферстаппеном за позицию. Нидерландец наехал на бордюр, его болид подбросило на автомобиль Хэмилтона. Гонщики выехали за пределы трассы и застряли в гравии. Интересно, что машина Ферстаппена осталась сверху болида Хэмилтона. Никто из пилотов не пострадал.

Гран-при Италии. Итоговая классификация.

1. Даниэль Риккардо ("Макларен") — 53 круга

2. Ландо Норрис ("Макларен") +1.747

3. Валттери Боттас ("Мерседес") +4.921

4. Шарль Леклер ("Феррари") +7.309

5. Серхио Перес ("Ред Булл") +8.723

6. Карлос Сайнс ("Феррари") +10.535

7. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +15.804

8. Фернандо Алонсо ("Альпин") +17.201

9. Джордж Расселл ("Уильямс") +19.742

10. Эстебан Окон ("Альпин") +20.868.