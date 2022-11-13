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Стал известен новый обладатель чемпионского пояса UFC

Стал известен новый обладатель чемпионского пояса UFC На арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) проходил турнир UFC 281. В главном бою чемпион организации в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья проводил защиту титула против бразильца Алекса Перейры.
Индивидуальные
13 ноября 2022 г. 10:25
Стал известен новый обладатель чемпионского пояса UFC

На арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке (США) проходил турнир UFC 281. В главном бою чемпион организации в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья проводил защиту титула против бразильца Алекса Перейры.

Как передает Report, бой завершился досрочной победой Перейры в пятом раунде. Бразилец отправил Адесанью в нокаут.

На счету Исраэля Адесаньи 25 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и 23 победы в них при двух поражениях. Алекс Перейра провёл восемь боёв, одержал семь побед и потерпел одно поражение.

Напомним, в рамках главного карда американский боец Дастин Порье удушающим приемом в третьем раунде одолел соотечественника Майкла Чендлера, а китаянка Вэйли Чжан одолела американку Карлу Эспарзу, став чемпионкой UFC в минимальном женском весе.

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