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Стал известен победитель Абсолютного бойцовского чемпионата в легчайшем весе

Стал известен победитель Абсолютного бойцовского чемпионата в легчайшем весе Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян проиграл американцу Алджамейну Стерлингу в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) за пояс в легчайшем весе.
Индивидуальные
10 апреля 2022 г. 09:25
Стал известен победитель Абсолютного бойцовского чемпионата в легчайшем весе
Алджамейн Стерлинг

Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян проиграл американцу Алджамейну Стерлингу в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) за пояс в легчайшем весе.

Как передает Report, бой прошел в воскресенье на турнире UFC 273 в Джексонвилле (США, штат Флорида).

Стерлинг провел первую защиту пояса, обладателем которого стал в первом поединке с Яном в марте 2021 года.

В первом бою Ян потерпел поражение из-за нарушения правил - удара коленом сопернику в положении "партер". Изначально реванш Ян - Стерлинг должен был пройти 5 марта, но в январе Стерлинг сообщил в Instagram о переносе боя на более позднее время. В октябре 2021 года Ян единогласным решением судей победил американца Кори Сэндхагена и стал временным чемпионом UFC.

На счету 29-летнего Яна 16 побед и три поражения в смешанных единоборствах. Стерлингу 32 года, на его счету 21 победа и три поражения.

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