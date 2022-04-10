Стал известен победитель Абсолютного бойцовского чемпионата в легчайшем весе

Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян проиграл американцу Алджамейну Стерлингу в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) за пояс в легчайшем весе.

Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян проиграл американцу Алджамейну Стерлингу в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) за пояс в легчайшем весе.

Как передает Report, бой прошел в воскресенье на турнире UFC 273 в Джексонвилле (США, штат Флорида).

Стерлинг провел первую защиту пояса, обладателем которого стал в первом поединке с Яном в марте 2021 года.

В первом бою Ян потерпел поражение из-за нарушения правил - удара коленом сопернику в положении "партер". Изначально реванш Ян - Стерлинг должен был пройти 5 марта, но в январе Стерлинг сообщил в Instagram о переносе боя на более позднее время. В октябре 2021 года Ян единогласным решением судей победил американца Кори Сэндхагена и стал временным чемпионом UFC.

На счету 29-летнего Яна 16 побед и три поражения в смешанных единоборствах. Стерлингу 32 года, на его счету 21 победа и три поражения.