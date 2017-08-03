США передали Азербайджану эстафету чемпионата мира по велоспорту-BMX - ВИДЕО

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ В городе Рок-Хилл штата Южная Каролина США завершился чемпионат мира по велоспорту-ВМХ.

Как сообщает Report, в соревновании с участием 3750 спортсменов из 48 стран делегация Азербайджана участвовала в качестве гостей. Во время встречи с мэром Рок-Хилл Дугом Эколсом первый вице-президент Федерации велоспорта Азербайджана Сахиб Алекперов отметил, что принятие эстафеты по ВМХ у США накладывает на Азербайджан дополнительную ответственность.

Международный союз велосипедистов, увидев организацию Азербайджаном велосипедных соревнований на Евроиграх на высоком уровне, доверил чемпионат мира стране и по распоряжению президента Ильхама Алиева приступили в подготовке.

В 2015 году в стране был построен стадион для BMX, в 2016 году Федерация изменила правила и размеры стадионов, бакинский стадион был перестроен.

Участвовавшая в чемпионате 2-кратный чемпион Олимпийских игр и 6-кратный чемпион мира колумбийка Мариана Пахон сказала, что в будущем году с удовольствием посетит нашу страну. Она выразила благодарность Федерации велоспорта Азербайджана за заслуги по популяризации ВМХ.

На проведенном Международным союзом велосипедистов собрании Азербайджан был представлен широкой делегацией. Большой интерес вызвал видеоролик, демонстрирующий красоты страны, заботу государства о спорте и развитие велоспорта.

С согласием были приняты вопросы по трансферу прибывших на соревнование участников, получению виз, размещению по отелям и др. В завершении флаг соревнования как эстафета был передан азербайджанской делегации.

Отметим, что чемпионат мира по BMX состоится 5-9 июня 2018 года в Баку.