США начали расследование коррупции в ФИФА и МОКе

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Министерство юстиции США начало расследование коррупции в мировом спорте, в том числе в Международной федерации футбола (ФИФА) и Международном олимпийском комитете (МОК).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, газета New York Times сообщает, что минюст в рамках расследования заинтересовался возможным отмыванием денег, рэкетом и мошенничеством, которые связаны с выборами хозяев двух чемпионатов мира по легкой атлетике — 2019 и 2021 года, Дохи (Катар) и Юджина (США).

Расследование затрагивает также компанию, которая, предположительно, помогла России получить права на проведение Олимпиады в Сочи и чемпионата мира по футболу.

Отмечается, что расследование в США может пересекаться с делом французской прокуратуры, которая в сентябре заявила о глобальной коррупционной схеме вокруг сына экс-главы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламина Диака, также являвшегося членом МОКа.