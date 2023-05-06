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Среди журналистов состоялся турнир по стрельбе, посвященный 100-летию Гейдара Алиева

Среди журналистов состоялся турнир по стрельбе, посвященный 100-летию Гейдара Алиева Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу провела турнир по стрельбе, посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Индивидуальные
6 мая 2023 г. 14:47
Среди журналистов состоялся турнир по стрельбе, посвященный 100-летию Гейдара Алиева

Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу провела турнир по стрельбе, посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в соревнованиях, проведенных в стрелковом тире министерства внутренних дел в Сабунчинском районе приняли участие 20 команд журналистов, каждая из которых состояла из трех человек.

Коллективы сражались в 2 этапа. По итогам двух этапов первое место заняли сотрудники Apa TV, второе место - "Союз фотографов Азербайджана", третье место - сотрудники информационного агентства Report.

Информационное агентство Report представляли Джавид Османов, Тунджай Турбандазаде и Сабухи Мамедов.

Победителям были вручены кубки, медали и дипломы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоJurnalistlər arasında Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunan atıcılıq turniri keçirilib

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