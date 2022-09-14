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Среди шехидов есть и азербайджанский боксер

Среди шехидов есть и азербайджанский боксер Хаял Алиовсат оглу Ахедзаде, ставший шехидом в результате пресечения провокации армянской стороны, был боксером.
Индивидуальные
14 сентября 2022 г. 10:18
Среди шехидов есть и азербайджанский боксер

Хаял Алиовсат оглу Ахедзаде, ставший шехидом в результате пресечения провокации армянской стороны, был боксером.

Как сообщили Report в Федерации бокса Азербайджана, он был выпускником Лянкяранской детско-юношеской спортивной школы, был прапорщиком в ВС Азербайджана.

Х.Ахедзаде, являвшийся победителем первенства Азербайджана по боксу среди школьников в весовой категории до 40 кг и участником чемпионата страны среди юниоров, родился в 1998 году в поселке Нариманабад Лянкаранского района.

Он был награжден орденом ”Знамя Азербайджана“, медалями ”Участник Отечественной войны“, ”За освобождение Физули“, ”За освобождение Джабраила“, ”За освобождение Кяльбаджара“ и ”За освобождение Шуши".

Коллектив Федерации выразил глубокие соболезнования семьям и близким шехида.

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Версия на азербайджанском языке Şəhid olanlar arasında Azərbaycan boksçusu da var - FOTO

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