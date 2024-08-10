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Спортсмены жалуются на низкое качество медалей Олимпиады в Париже

Спортсмены жалуются на низкое качество медалей Олимпиады в Париже Оргкомитет Парижской Олимпиады пообещал заменить медали всем спортсменам, которые жалуются на повреждения или плохое качество медалей.
Индивидуальные
10 августа 2024 г. 22:20
Спортсмены жалуются на низкое качество медалей Олимпиады в Париже

Оргкомитет Парижской Олимпиады пообещал заменить медали всем спортсменам, которые жалуются на повреждения или плохое качество их изготовления.

Как передает Report, об этом сообщает агентство AFP.

"Медали - самые желанные и ценные атрибуты Игр для спортсменов. Парижский монетный двор будет систематически заменять поврежденные медали другими с идентичной гравировкой", - сообщили в Оргкомитете.

Ранее американский скейтбордист Найджа Хьюстон, шестикратный чемпион мира в дисциплине "стрит", наглядно продемонстрировал, как заметно ухудшилось состояние его олимпийской медали всего за неделю после победы в Париже.

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