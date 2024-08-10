Спортсмены жалуются на низкое качество медалей Олимпиады в Париже

Оргкомитет Парижской Олимпиады пообещал заменить медали всем спортсменам, которые жалуются на повреждения или плохое качество медалей.

Оргкомитет Парижской Олимпиады пообещал заменить медали всем спортсменам, которые жалуются на повреждения или плохое качество их изготовления.

Как передает Report , об этом сообщает агентство AFP.

"Медали - самые желанные и ценные атрибуты Игр для спортсменов. Парижский монетный двор будет систематически заменять поврежденные медали другими с идентичной гравировкой", - сообщили в Оргкомитете.

Ранее американский скейтбордист Найджа Хьюстон, шестикратный чемпион мира в дисциплине "стрит", наглядно продемонстрировал, как заметно ухудшилось состояние его олимпийской медали всего за неделю после победы в Париже.