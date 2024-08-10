Спортсмены жалуются на низкое качество медалей Олимпиады в Париже

Оргкомитет Парижской Олимпиады пообещал заменить медали всем спортсменам, которые жалуются на повреждения или плохое качество их изготовления.
Как передает
"Медали - самые желанные и ценные атрибуты Игр для спортсменов. Парижский монетный двор будет систематически заменять поврежденные медали другими с идентичной гравировкой", - сообщили в Оргкомитете.
Ранее американский скейтбордист Найджа Хьюстон, шестикратный чемпион мира в дисциплине "стрит", наглядно продемонстрировал, как заметно ухудшилось состояние его олимпийской медали всего за неделю после победы в Париже.