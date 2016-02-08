Спортсмены США могут пропустить Олимпиаду в Рио-де-Жанейро

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Спортсмены США могут пропустить Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро из-за эпидемии вируса Зика в Бразилии. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил источник в Национальном олимпийском комитете (НОК) США.

По информации источника, НОК США в своем сообщении к спортивным федерациям страны заявил, что спортсмены не должны ехать на Игры в Бразилии, если они не чувствуют себя защищенными из-за эпидемии вируса Зика.

Переносчиками вируса, как и в случае с лихорадками денге и чикунгунья, являются комары Aedes Aegypti. В настоящее время присутствие вируса подтверждено в 22 из 27 бразильских регионов.

Олимпийские игры 2016 года пройдут в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа.