Спортсмены массово возвращают медали оргкомтитету Париж-2024 из-за низкого качества

Более 100 спортсменов, завоевавших награды на летних Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже в 2024 году, вернули свои медали из-за их плохого качества.

Более 100 спортсменов, завоевавших награды на летних Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже в 2024 году, вернули свои медали из-за их плохого качества.

Как сообщает Report со ссылкой на издание La Lettre, руководство Парижского монетного двора, который изготовил медали, уже уволил троих ведущих специалистов: промышленного директора, директора по производству и главу отдела качества, охраны труда, безопасности и окружающей среды.

Ранее на бракованные медали жаловались американский скейтбордист Найджа Хьюстон и французский пловец Максим Груссе, которые завоевали бронзу в своих видах спорта на Париж-2024. Покрытие их медалей стало трескаться и отслаиваться уже менее чем через 2 недели после окончания соревнований.

Отметим, что летние Олимпийские игры в париже проходили с 26 июля по 11 августа, а Паралимпийские игры - с 28 августа по 8 сентября.