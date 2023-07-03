Азербайджанские спортсмены завоевали золотые медали на международных турнирах

Две азербайджанские спортсменки завоевали золотые медали на международных турнирах.
Как сообщает Report со ссылкой на федерацию, Екатерина Сарыева в тройном прыжке опередила всех своих соперниц на XXXII Мемориале Гусмана Косанова в Алматы, Казахстан.
Спортсменка также побила свой рекорд с результатом 13,89 метра. Она улучшила свой показатель на 1 см.
Анна Скидан, выступающая в метании молота, поднялась на пьедестал почета на соревнованиях Parnu Beach Stadium в Пярну, Эстония.
Спортсменка стала победителем турнира с результатом 71.86 метра.