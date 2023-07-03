Азербайджанские спортсмены завоевали золотые медали на международных турнирах

Две азербайджанские спортсменки завоевали золотые медали на международных турнирах.

Две азербайджанские спортсменки завоевали золотые медали на международных турнирах.

Как сообщает Report со ссылкой на федерацию, Екатерина Сарыева в тройном прыжке опередила всех своих соперниц на XXXII Мемориале Гусмана Косанова в Алматы, Казахстан.

Спортсменка также побила свой рекорд с результатом 13,89 метра. Она улучшила свой показатель на 1 см.

Анна Скидан, выступающая в метании молота, поднялась на пьедестал почета на соревнованиях Parnu Beach Stadium в Пярну, Эстония.

Спортсменка стала победителем турнира с результатом 71.86 метра.