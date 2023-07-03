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Азербайджанские спортсмены завоевали золотые медали на международных турнирах

Азербайджанские спортсмены завоевали золотые медали на международных турнирах Две азербайджанские спортсменки завоевали золотые медали на международных турнирах.
Индивидуальные
3 июля 2023 г. 12:10
Азербайджанские спортсмены завоевали золотые медали на международных турнирах

Две азербайджанские спортсменки завоевали золотые медали на международных турнирах.

Как сообщает Report со ссылкой на федерацию, Екатерина Сарыева в тройном прыжке опередила всех своих соперниц на XXXII Мемориале Гусмана Косанова в Алматы, Казахстан.

Спортсменка также побила свой рекорд с результатом 13,89 метра. Она улучшила свой показатель на 1 см.

Анна Скидан, выступающая в метании молота, поднялась на пьедестал почета на соревнованиях Parnu Beach Stadium в Пярну, Эстония.

Спортсменка стала победителем турнира с результатом 71.86 метра.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan atletləri beynəlxalq turnirlərdə qızıl medal qazanıblar

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