Спортсменка, столкнувшаяся с армянской провокацией: Горжусь тем, что я азербайджанка

"Мы были хорошо подготовлены к соревнованиям, как физически, так и психологически".

"Мы были хорошо подготовлены к соревнованиям, как физически, так и психологически".

Как сообщает Report, об этом заявила член клуба "Самурай каратэ" Алика Семихова, которая столкнулась с армянской провокацией на проходящем в Грузии международном турнире по каратэ Batumi Open.

"В основное время я выиграла 2:0 у представительницы Армении. Несмотря на неадекватные ее действия, я показала свою культуру азербайджанской женщины и спортсменки. Мы победившая страна и нация. Горжусь тем, что я азербайджанка".

Напомним, что по окончании поединка, А.Семихова намеревалась сойти с татами, выполнив некоторые ритуалы. В это время армянская спортсменка, не смирившись с поражением, подошла к Алике, и ударила нашу каратистку по лицу. В итоге она была дисквалифицирована и лишена серебряной медали.