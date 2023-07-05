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Спортсменка, столкнувшаяся с армянской провокацией: Горжусь тем, что я азербайджанка

Спортсменка, столкнувшаяся с армянской провокацией: Горжусь тем, что я азербайджанка "Мы были хорошо подготовлены к соревнованиям, как физически, так и психологически".
Индивидуальные
5 июля 2023 г. 02:36
Спортсменка, столкнувшаяся с армянской провокацией: Горжусь тем, что я азербайджанка

"Мы были хорошо подготовлены к соревнованиям, как физически, так и психологически".

Как сообщает Report, об этом заявила член клуба "Самурай каратэ" Алика Семихова, которая столкнулась с армянской провокацией на проходящем в Грузии международном турнире по каратэ Batumi Open.

"В основное время я выиграла 2:0 у представительницы Армении. Несмотря на неадекватные ее действия, я показала свою культуру азербайджанской женщины и спортсменки. Мы победившая страна и нация. Горжусь тем, что я азербайджанка".

Напомним, что по окончании поединка, А.Семихова намеревалась сойти с татами, выполнив некоторые ритуалы. В это время армянская спортсменка, не смирившись с поражением, подошла к Алике, и ударила нашу каратистку по лицу. В итоге она была дисквалифицирована и лишена серебряной медали.

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Версия на азербайджанском языке Erməni təxribatı ilə üzləşən idmançı: “Azərbaycan xanımı kimi öz mədəniyyətimi göstərdim”

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