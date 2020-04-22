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AMADA: Спортсмены могут выступать и тренироваться в медмаске

Спортсмены могут выступать и тренироваться в медицинской маске

"В области борьбы с допингом такого запрета нет, и в рекомендациях Всемирного антидопингового агентства по коронавирусу этот вопрос не упоминается".

Об этом в заявлении Report сказала директор Национального антидопингового агентства (AMADA) Шафаг Гусейнли в ответ на вопрос о возможности разрешения спортсменам носить из-за коронавируса медицинские маски на соревнованиях. 

По ее словам, основной принцип допинг-контроля заключается в том, что тест берется с тела и защищен от внешнего вмешательства: "Если ношение медицинской маски не мешает, ее использование не запрещено. Спортсмены соревнуются в соответствии с действующими правилами по каждому виду спорта, и решение об использовании медицинской маски в соревнованиях или тренировках может быть принято соответствующим спортивным органом". 

Отметим, что ученые Эдинбургского университета Шотландии отмечают, что ношение маски может снизить риск коронавирусной инфекции у спортсменов.

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