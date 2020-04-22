AMADA: Спортсмены могут выступать и тренироваться в медмаске

"В области борьбы с допингом такого запрета нет, и в рекомендациях Всемирного антидопингового агентства по коронавирусу этот вопрос не упоминается".

Об этом в заявлении Report сказала директор Национального антидопингового агентства (AMADA) Шафаг Гусейнли в ответ на вопрос о возможности разрешения спортсменам носить из-за коронавируса медицинские маски на соревнованиях.

По ее словам, основной принцип допинг-контроля заключается в том, что тест берется с тела и защищен от внешнего вмешательства: "Если ношение медицинской маски не мешает, ее использование не запрещено. Спортсмены соревнуются в соответствии с действующими правилами по каждому виду спорта, и решение об использовании медицинской маски в соревнованиях или тренировках может быть принято соответствующим спортивным органом".

Отметим, что ученые Эдинбургского университета Шотландии отмечают, что ношение маски может снизить риск коронавирусной инфекции у спортсменов.