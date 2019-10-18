Спортсмены ЦСКА Азербайджана отправились на VII Всемирные военные игры

Спортсмены Центрального спортивного клуба Армии (ЦСКА) отправились в город Ухань Китайской Народной Республики для участия в VII Всемирных военных играх.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Команды ЦСКА по греко-римской и вольной борьбе, а также по дзюдо, боксу и стрельбе будут представлять нашу страну на соревнованиях, проводимых Международным советом военного спорта (CISM) с 18 по 28 октября.

Ожидается, что в играх примут участие около 10 тысяч военнослужащих из более чем 100 стран. В ходе соревнований, которые станут самыми крупными всемирными играми, будут проведены 329 состязаний по 27 видам спорта.