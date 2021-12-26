О нас
Report Georgia
Аудио новости

Спортсмен, нокаутированный Забитом Самедовым, скончался от коронавируса

Спортсмен, нокаутированный Забитом Самедовым, скончался от коронавируса Бельгийский кикбоксер Фредерик Синистра умер от коронавируса.
Индивидуальные
26 декабря 2021 г. 11:16
Спортсмен, нокаутированный Забитом Самедовым, скончался от коронавируса

Бельгийский кикбоксер Фредерик Синистра умер от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на Haber Global, 40-летний спортсмен, считающийся самым сильным атлетом в стране, скончался в больнице, где проходил лечение.

Ранее, он отмечал, что раньше не относился к коронавирусу всерьез и отказался от вакцинации. Синистра утверждал, что его возраст и физическое состояние защитят от любых симптомов COVID-19.

Отметим, что Фредерик Синистра провел поединок с известным азербайджанским кикбоксером Забитом Самедовым в Турции в 2017 году и проиграл во втором раунде нокаутом.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ВидеоZabit Səmədovun nokauta saldığı idmançı koronavirusdan ölüb

Самое важное

Ильхам Алиев принял участие в открытии воинской части в Гадруте
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии воинской части в Гадруте
24 декабря 2021 г. 22:37
Мехрибан Алиева поделилась публикацией с Верхней мечети Гевхар-Аги
Мехрибан Алиева поделилась публикацией с Верхней мечети Гевхар-Аги
24 декабря 2021 г. 22:25
Президент: Сегодня меня печалит лишь то, что мой отец не дожил до этого дня
Президент: Сегодня меня печалит лишь то, что мой отец не дожил до этого дня
24 декабря 2021 г. 20:01
Президент: Я всегда говорил, наступит день, и наши оккупированные земли будут освобождены
Президент: Я всегда говорил, наступит день, и наши оккупированные земли будут освобождены
24 декабря 2021 г. 19:52
Глава МИД Ирана: Мы договорились открыть новую страницу в азербайджано-иранских отношениях
Глава МИД Ирана: Мы договорились открыть новую страницу в азербайджано-иранских отношениях
24 декабря 2021 г. 16:26
Мария Захарова: Дверь для участия Грузии в формате 3+3 всегда остается открытой
Мария Захарова: Дверь для участия Грузии в формате "3+3" всегда остается открытой
24 декабря 2021 г. 16:19
Захарова: РФ приветствует участие ЕС в делимитации армяно-азербайджанской границы
Захарова: РФ приветствует участие ЕС в делимитации армяно-азербайджанской границы
24 декабря 2021 г. 16:12
Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
24 декабря 2021 г. 15:35
Ильхам Алиев: штрихи к портрету победоносного полководца 
Ильхам Алиев: штрихи к портрету победоносного полководца 
24 декабря 2021 г. 09:10
Азербайджан вручил ноту протеста Франции
Азербайджан вручил ноту протеста Франции
23 декабря 2021 г. 17:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi