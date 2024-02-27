Спортсмен из Азербайджана приговорен в РФ к более чем трем годам за сбыт оружия

Спортсмен из Азербайджана приговорен в РФ к более чем трем годам за сбыт оружия

Басманный суд Москвы приговорил борца из Азербайджана Джаббара Юсифи к трем годам и двум месяцам колонии за сбыт оружия.

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Басманный суд Москвы приговорил борца из Азербайджана Джаббара Юсифи к трем годам и двум месяцам колонии за сбыт оружия. Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС. "Суд признал виновным Юсифи Д. А. О. по ч. 2 ст. 222 (незаконный сбыт огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов к нему) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок три года и два месяца", - сказали в суде. Юсифи задержали сотрудники дорожной полиции в марте 2023 года. Сотрудники дорожно-патрульной службы, находящиеся на посту на МКАД, пытались остановить автомобиль для проверки документов у водителя. Однако игнорирование указаний сотрудников привело к началу погони. В одном из дворов водитель оставил автомобиль и попытался скрыться. Правоохранители вынуждены были открыть стрельбу для его задержания. В ходе проверки выяснилось, что задержанным оказался уроженец Азербайджана Джаббар Юсифи, который находится в базе розыска Интерпола. Россия разыскивала его за незаконное хранение оружия, Украина - за умышленное убийство. Во время задержания у мужчины был обнаружен пистолет. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram