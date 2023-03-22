Спортивный директор: Паралимпийский комитет Франции заинтересован в обмене опытом с Азербайджаном

Паралимпийский комитет Франции заинтересован в обмене опытом с Национальным паралимпийским комитетом Азербайджана.

Паралимпийский комитет Франции заинтересован в обмене опытом с Национальным паралимпийским комитетом Азербайджана.

Как передает Report , об этом заявил спортивный директор Национального паралимпийского комитета Франции Жан Минье на встрече членов Национального паралимпийского комитета Азербайджана и Оргкомитета "Париж - 2024" в офисе оргкомитета летних Олимпийских и Паралимпийских игр.

Президент Национального паралимпийского комитета Азербайджана, вице-президент Международной ассоциации спортсменов с нарушением зрения (IBSA) Ильгар Рагимов предоставил информацию о развитии паралимпийского движения в нашей стране, достигнутых успехах и предстоящей работе.

Президент комитета сообщил, что на последних летних Паралимпийских играх в Токио наша сборная завоевала в общей сложности 19 медалей, в том числе 14 золотых, одну серебряную и четыре бронзовые, финишировав в командном зачете в первой десятке. И.Рагимов отметил, что цель заключается в том, чтобы как минимум повторить результаты, достигнутые в Токио, и для этого Комитет работает в нужном направлении.

На встрече было сказано, что в 2024 году в Париже сборная Азербайджана, как ожидается, будет представлена ​​50 спортсменами по восьми видам спорта.

Ильгар Рагимов также проинформировал о деятельности IBSA, были проведены обсуждения относительно условий, которые будут созданы для участия в играх спортсменов с нарушением зрения.

Глава отдела международных связей Оргкомитета "Париж 2024" Софи Лоран сказала, что расширение связей с Национальным паралимпийским комитетом Азербайджана является положительным нюансом для обеих сторон. Она отметила большой вклад Азербайджана в паралимпийское движение и подчеркнула важность обмена этим опытом с другими странами.

Спортивный директор Национального паралимпийского комитета Франции Жан Минье высоко оценил развитие паралимпийского движения в нашей стране.

В ходе встречи члены Оргкомитета представили презентацию о Летних Паралимпийских играх "Париж 2024". Стороны провели обстоятельный обмен мнениями касательно будущего сотрудничества.