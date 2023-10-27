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Спортивный директор CISM: Подготовка к чемпионату мира среди военнослужащих проводится на высоком уровне

Спортивный директор CISM: Подготовка к чемпионату мира среди военнослужащих проводится на высоком уровне В Азербайджане подготовка к чемпионату мира среди военнослужащих проводится на высоком уровне.
Индивидуальные
27 октября 2023 г. 13:43
Спортивный директор CISM: Подготовка к чемпионату мира среди военнослужащих проводится на высоком уровне

В Азербайджане подготовка к чемпионату мира среди военнослужащих проводится на высоком уровне.

Как сообщает Report, об этом сказал спортивный директор Международного совета военного спорта (CISM) Ян Ван Ден Дул на пресс-конференции, посвященной 36-му чемпионату мира по борьбе среди военнослужащих в Баку.

"Азербайджан очень серьезно относится к спортивным мероприятиям. Забота о спорте и спортсменах в Азербайджане находится на высоком уровне", - сказал он.

Чемпионат мира среди военнослужащих пройдет с 27 ноября по 3 декабря в спортивном центре "Серхедчи" при организации Государственной пограничной службы и Министерства молодежи и спорта.

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Версия на азербайджанском языке CİSM-in idman direktoru: “Azərbaycanda dünya çempionatına hazırlıq yüksək səviyyədə həyata keçirilir”

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