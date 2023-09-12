Спортивные журналисты Пакистана посетили информационное агентство Report

Спортивные журналисты Пакистана посетили информационное агентство Report.

Спортивные журналисты Пакистана посетили информационное агентство Report.

Приветствуя гостей, главный редактор агентства Мурад Алиев рассказал о работе различных отделов. Затем состоялась интересная беседа за круглым столом.

Директор Report Фуад Гусейналиев подробно рассказал журналистам о деятельности агентства, ответил на интересующие их вопросы.

В состав делегации вошли представители Федерации спортивных писателей Пакистана, сотрудники департамента медиа-образования Национального университета Икра, а также средств массовой информации Daily Jang Newspaper, Kasoti Digital, News Network International, Daily Aeen Newspaper, Difa News, MKTV и Samaa TV.

Отметим, что группа журналистов из ведущих медиа-структур Пакистана находится с визитом в Баку в рамках договоренности между Ассоциацией спортивных журналистов Азербайджана (AİJA) и Федерацией спортивных журналистов Пакистана (PSWF).