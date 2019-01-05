Спортивные скандалы по-армянски: Избиение отца спортсмена, уголовное дело против генеральского сына - РАССЛЕДОВАНИЕ

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В 2018 году спорт в Армении был богат на многочисленные скандалы и даже уголовные дела.

Как сообщает Report, об этом говорится в подготовленной news.am статье.

Допинг-скандал: Как тренер пытался скрыть своё избиение?

Прошлый год начался для страны-оккупанта с допингового скандала. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) объявила об использовании допинга в женской сборной. Допинг-проба чемпионки Европы среди тяжелоатлетов в возрастной категории до 20 лет, бронзового призера чемпионата мира среди юниоров и участницы летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Соны Погосян дала положительный результат. Выступавшая в весовой категории 75 кг спортсменка была отстранена от всех соревнований. На тот момент это было еще одним шокирующим ударом по армянской сборной, которая была временно наказана.

На заседании Федерации тяжелой атлетики Армении было принято решение об увольнении главного тренера сборной Арташеса Нерсисяна и личного тренера Погосян Арман Казаряна. После этого Казарян был госпитализирован. Говорили, что его избил президент Национального олимпийского комитета Армении (НОК) Гагик Царукян. Однако сам тренер рассказал вымышленную историю, утверждая, что упал во время ремонта своего дома.

Отца уклонявшегося от военной службы боксера избили или же он упал?

Еще один инцидент произошел с участием боксеров. И на этот раз Царукян оказался в эпицентре скандала. 50-летний отец чемпиона мира по боксу среди молодежи Николая Арутюнова Вячеслав Арутюнов был госпитализирован с многочисленными травмами. Выяснилось, что он был избит в ходе встречи представителей Федерации бокса Армении в Национальном олимпийском комитете страны. Причиной стало уклонение от военной службы находившегося в Москве сына В.Арутюнова. Царукян обещал решить вопрос спортсмена в связи с прохождением военной службы, однако не сдержал данного слова. В результате между ним и отцом боксера разразился скандал.

По факту возбуждено уголовное дело. Вице-президент комитета Эдуард Бабаян был арестован. Затем отец и мать боксера забрали свои первоначальные показания против Царукяна, В.Арутюнов заявил, что был травмирован в результате случайного падения.

Почему президент НОК Армении сует свой нос в дела федерации?

Очередной скандал, связанный с президентом НОК Армении пришелся на вторую половину прошлого года. Несмотря на избрание президентом Федерации бокса Армении Артура Геворкяна во второй раз, получившая указания от Царукяна группа боксеров ворвалась в зал заседаний и потребовала проведения новых выборов. Геворкян же объявил, что выдвинет свою кандидатуру на выборы президента НОК Армении в 2020 году.

Вскоре после этого в Армении была создана Федерация альтернативного бокса. Геворкян посчитал это вмешательством в законную работу федерации. В это дело было вовлечено и министерство спорта Армении. Осуществлявший полномочия министра Габриэль Казарян пообещал провести трехстороннюю встречу. Однако никто, кроме Геворкяна на эту встречу не пришел. Эта проблема остается нерешенной.

Не нашлось денег на лечение олимпийского чемпиона

В следующий скандал был замешан чемпион мира по греко-римской борьбе. Отец олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона мира и четырехкратного чемпиона Европы по греко-римской борьбе Артура Алексаняна сделал шокирующее заявление после чемпионата мира в Будапеште (Венгрия). Он сказал, что восстанавливает травмы своего сына за свой счет и не получает никакой поддержки от государства. Находящийся сейчас в США титулованный спортсмен все еще лечится за свой счет. На чемпионате мира в Будапеште Алексанян из-за травмы отказался от участия в схватке за бронзовую медаль. 27 декабря он не присутствовал на церемонии награждения лучших спортсменов года. Поскольку его отец также не принимал участия в мероприятии, доставшийся спортсмену автомобиль получил главный тренер команды Левон Джулфалакян.

Возбуждено уголовное дело в отношении генеральского сына - президента федерации

Еще один скандал был связан с армянской федерацией тхэквондо. От Карена Григоряна, который возглавил федерацию после того как в отношении его отца почетного президента федерации генерала Манвела Григоряна было возбуждено уголовное дело, потребовали уйти в отставку. Причиной этого требования явилось истечение срока его полномочий, а также выявленные в федерации многочисленные нарушения, финансовые мошенничества и случаи коррупции. По вышеуказанным фактам возбуждено уголовное дело, полномочия К.Григоряна были прекращены. Однако федерация все еще не избрала нового президента.