Спортивные объекты, разрушенные армянами в период оккупации территорий Азербайджана

Работы по реконструкции будут проводиться поэтапно в соответствии с государственной инвестиционной программой

Министерство молодежи и спорта Азербайджана подготовило список спортивных объектов, которые находились на освобожденных ныне территориях до армянской оккупации.

Как сообщила Report пресс-секретарь министерства Самая Мамедова, армянами были разрушены 37 спортивных сооружений в Зангилане, Агдаме, Губадлы, Кельбаджаре, Шуше и Лачине, а также 146 спортивных площадок в отдельных селах.

В результате зверства армянских оккупантов были разрушены следующие спортивные сооружения:

Зангилан: городской стадион имени Самеда Вургуна, детско-юношеская спортивная школа, шахматная школа, стрелковый тир, футбольная, волейбольная, баскетбольная площадки, шахматная школа поселка Миндживан, сельские футбольные площадки - 13 единиц.

Агдам: стадион "Имарат", спортивно-оздоровительный парк "Спортивный городок", стрелковый тир, шахматный дом, плавательный центр, сельские футбольные площадки - 26 единиц, сельские волейбольные площадки - 26 единиц.

Губадлы: городской стадион, детско-юношеская спортивная школа, шахматная школа, 3 городские волейбольные площадки, сельские футбольные площадки - 19 единиц.

Кельбаджар: городской стадион, детско-юношеская спортивная школа, шахматная школа, стрелковый тир, сельские футбольные площадки - 14 единиц.

Шуша: городской стадион, детско-юношеская спортивная школа, пионерский спортивный лагерь "Карабах", шахматная школа, шахматный клуб, стрелковый тир, футбольно-волейбольная площадка

Лачин: городской стадион, волейбольные площадки - 3 единицы, спортзал, шахматная школа, сельские футбольные площадки - 28 единиц, сельские волейбольные площадки - 15 единиц.

Представитель министерства подчеркнула, что эти объекты пострадали в результате зверств армян: "Естественно, после того, как мы вернемся на эти земли, появятся стадионы еще лучше. Работы по реконструкции будут проводиться поэтапно в соответствии с государственной инвестиционной программой. Спортивные сооружения и объекты будут реконструированы и восстановлены согласно современным требованиям".