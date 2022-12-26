Спортивные итоги года: Объявлены победители

Министерство молодежи и спорта провело во дворце Buta Palace торжественную церемонию, посвященную Спортивным итогам года.

Министерство молодежи и спорта провело во дворце Buta Palace торжественную церемонию, посвященную Спортивным итогам года.

Как сообщает Report, на церемонии определились победители в шести номинациях.

Лучшей спортсменкой года стала чемпионка Европы по фехтованию и серебряный призер чемпионата мира Анна Башта. Чемпионка мира по шахматам Говхар Бейдуллаева стала второй, а трехкратный золотой, серебряный и бронзовый призер IV Игр исламской солидарности, V Игр исламской солидарности, участница летних Олимпийских игр в Токио-2020 Зохра Агамирова - третьей.

В номинации "Лучший спортсмен года" греко-римский борец Эльдениз Азизли опередил всех своих соперников. Второе место занял шахматист Абдулла Гадимбейли, третье - дзюдоист Хидаят Гейдаров.

Лучшей женской командой года была признана команда по художественной гимнастике в групповых упражнениях. Сборная по волейболу заняла второе, сборная по фехтованию - третье место.

Лучшей мужской командой стал клуб "Карабах". Сборная по мини-футболу стала второй, а сборная по баскетболу - третьей.

Кроме того, лучшим тренером года стал главный тренер ФК "Карабах" Гурбан Гурбанов.

Рефери ФИФА Алияр Агаев удостоен звания лучшего арбитра года.