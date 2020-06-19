​Спортивные соревнования на открытом воздухе вновь запретили

В Азербайджане вновь введен запрет на проведение спортивных соревнований на открытом воздухе.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал решение "О дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана, Евлаха, Масаллы, Джалилабада и Абшеронского района".

С 00:00 21 июня до 06:00 5 июля приостановлена организация соревнований в связи с введенным в стране строгим карантинным режимом.

Отметим, что Оперативный штаб при Кабинете министров с 31 мая разрешил проведение в стране спортивных соревнований на открытом воздухе.