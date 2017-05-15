Спортивная гимнастика на IV Играх исламской солидарности "Баку 2017" - ФОТОРЕПОРТАЖ

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Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Сегодняшний день запомнился интересными соревнованиями по спортивной гимнастике в рамках IV Игр исламской солидарности "Баку 2017".

На почетный пьедестал поднялись 5 азербайджанских гимнастов.

Как сообщает Report, Мурад Агарзаев стал обладателем золотой медали. В вольных упражнениях он опередил соперников, набрав 14,400 очков.

Серебряными призерами стали Бенче Талас (выступление с обручами), Екатерина Тишкова (движения на брусьях различной высоты) и Марина Некрасова (прыжки через опору).

Другой гимнаст Тимур Байрамов стал обладателем бронзовой медали. В финале соревнований по движениям на параллельных брусьях он набрал 13,100 очков.

Report предлагает читателям подготовленный с соревнований фоторепортаж.