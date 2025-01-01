Список запрещенных WADA веществ на 2025 год переведен на азербайджанский язык

15:19

Список запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в 2025 году веществ переведен на азербайджанский язык.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA).

Список вступает в силу с 1 января 2025 года и состоит из трех частей - вещества и методы, которые запрещены в любое время, вещества и методы, которые запрещены во время соревнований, и вещества, которые запрещены в определенных видах спорта.