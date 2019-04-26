​Создан клуб имени Вугара Гашимова

Фонд имени известного азербайджанского шахматиста Вугара Гашимова готовитья к осуществлению очередного большого проекта.

Как передает Report, фонд учредил клуб, названный в честь гроссмейстера. Новый клуб «Вугар Гашимов» уже приступил к формированию состава. По предварительным переговорам, Рауф Мамедов и Гадир Гусейнов дали согласие выступать за новую команду. Они посчитали долгом бороться в новом клубе, который носит имя Вугара Гашимова.

Отметим, что «Вугар Гашимов» выступит на клубном Кубке европейских чемпионов, который пройдет в Черногории. В ближайшие дни ожидается оглашение всего состава клуба.