Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Создан Фонд по предотвращению насилия в гимнастике (Gymnastics Ethics Foundation).

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, конгресс Международной федерации гимнастики (FIG) в Баку утвердил создание Фонда по предотвращению насилия в гимнастике.

Отметим, что в начале февраля президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ выступил с предложением о создании независимого органа, в который спортсменки смогут сообщить о случаях домогательств сексуального характера, и где им будет оказана любая помощь. Фонд в своей работе не будет зависеть от FIG.

Конгресс Международной федерации гимнастики проходит в Баку 2-3 декабря.