 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Создан Фонд по предотвращению насилия в гимнастике

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Создан Фонд по предотвращению насилия в гимнастике (Gymnastics Ethics Foundation).

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, конгресс Международной федерации гимнастики (FIG) в Баку утвердил создание Фонда по предотвращению насилия в гимнастике. 

    Отметим, что в начале февраля президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ выступил с предложением о создании независимого органа, в который спортсменки смогут сообщить о случаях домогательств сексуального характера, и где им будет оказана любая помощь. Фонд в своей работе не будет зависеть от FIG. 

    Конгресс Международной федерации гимнастики проходит в Баку 2-3 декабря.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi