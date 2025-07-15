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Союз конькобежцев отказал фигуристке из РФ в предоставлении спортивного гражданства Азербайджана

Союз конькобежцев отказал фигуристке из РФ в предоставлении спортивного гражданства Азербайджана Совет Международного союза конькобежцев (ISU) отказал российской фигуристке Веронике Жилиной в предоставлении спортивного гражданства Азербайджана.
Индивидуальные
15 июля 2025 г. 16:10
Союз конькобежцев отказал фигуристке из РФ в предоставлении спортивного гражданства Азербайджана

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) отказал российской фигуристке Веронике Жилиной в предоставлении спортивного гражданства Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источники.

Таким образом, 17-летняя фигуристка не сможет представлять Азербайджан в следующем сезоне.

Заседание совета, на котором было принято решение, прошло 4-5 июля.

Ранее Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) отказала Жилиной в смене спортивного гражданства с российского на азербайджанское. При этом фигуристка получила паспорт Азербайджана.

Позднее источник сообщил о том, что фигуристка также выплатила ФФККР средства за подготовку – порядка 1 млн рублей.

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