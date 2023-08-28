Натик Багиров: Чемпионат мира в Хорватии стал историческим событием для азербайджанского дзюдо

Чемпионат мира в Хорватии стал историческим событием для азербайджанского спорта и дзюдо.

Чемпионат мира в Хорватии стал историческим событием для азербайджанского спорта и дзюдо.

Об этом командированному в Загреб сотруднику Report сказал советник Федерации дзюдо Азербайджана Натик Багиров.

Представитель федерации отметил, что на турнире были достигнуты исторические результаты: "Главное, мы заняли первое место в медальном зачете, и оставили позади такие страны, как Япония и Франция. В наших женских сборных не было чемпионов мира. На этот раз Хадиджа Гадашова добилась превосходного результата в весовой категории 52 кг. В межкомандном зачете она продолжила выступать в категории 63 кг и принесла победу нашей сборной. Чемпионат мира показал, что цель у нас одна, и проделанная федерацией работа не прошла даром. Такие достижения являются для нас дополнительной мотивацией. Мы постараемся и дальше развивать дзюдо в нашей стране".

Натиг Багиров отметил, что среди спортсменов, не завоевавших медали, есть талантливые дзюдоисты: "Они должны знать, что упорными тренировками добьются высот и будут поднимать наш флаг".

Советник президента федерации подчеркнул, что нынешние подростки смогут завоевывать медали в юношеских и взрослых соревнованиях: "Все зависит от спортсменов и тренеров. Если они будут следовать правильно заданному направлению, то добьются поставленных целей. Конечно, необходимы корректировки, потому что подростки отличаются от молодых и взрослых спортсменов. Им следует повышать свою силовую, тактическую и техническую подготовку. И это даст результаты".