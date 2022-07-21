Сотрудники Report награждены Федерацией дзюдо

Обнародованы результаты журналистского конкурса, объявленного Федерацией дзюдо Азербайджана по случаю 50-летнего юбилея дзюдо в Азербайджане.

Обнародованы результаты журналистского конкурса, объявленного Федерацией дзюдо Азербайджана по случаю 50-летнего юбилея дзюдо в Азербайджане.

Как сообщает Report, на прошедшем 21 июля мероприятии с участием представителей федерации, членов жюри, участников конкурса и других спортивных журналистов, были объявлены 11 победителей.

Среди победителей были два сотрудника Информационного агентства Report – Сабухи Муса и Эльнур Салахов.

Кроме того, благодарственное письмо и подарок были вручены редактору спортивного отдела Report Эльшану Мамедову за тесное сотрудничество с Федерацией и сотруднику Report Тебризу Гасанову за участие в письменном конкурсе.