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Сотрудники Report награждены Федерацией дзюдо

Сотрудники Report награждены Федерацией дзюдо Обнародованы результаты журналистского конкурса, объявленного Федерацией дзюдо Азербайджана по случаю 50-летнего юбилея дзюдо в Азербайджане.
Индивидуальные
21 июля 2022 г. 15:01
Сотрудники Report награждены Федерацией дзюдо

Обнародованы результаты журналистского конкурса, объявленного Федерацией дзюдо Азербайджана по случаю 50-летнего юбилея дзюдо в Азербайджане.

Как сообщает Report, на прошедшем 21 июля мероприятии с участием представителей федерации, членов жюри, участников конкурса и других спортивных журналистов, были объявлены 11 победителей.

Среди победителей были два сотрудника Информационного агентства Report – Сабухи Муса и Эльнур Салахов.

Кроме того, благодарственное письмо и подарок были вручены редактору спортивного отдела Report Эльшану Мамедову за тесное сотрудничество с Федерацией и сотруднику Report Тебризу Гасанову за участие в письменном конкурсе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Cüdo Federasiyası "Report"un əməkdaşlarını mükafatlandırıb

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