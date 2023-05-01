Сотрудник НОК принял участие в семинаре руководителей миссий Всемирных пляжных игр

Директор спортивного отдела Национального олимпийского комитета Азербайджана (НОК) Гасанага Рзаев принял участие во втором семинаре руководителей миссий Всемирных пляжных игр, которые пройдут на индонезийском острове Бали.

Директор спортивного отдела Национального олимпийского комитета Азербайджана (НОК) Гасанага Рзаев принял участие во втором семинаре руководителей миссий Всемирных пляжных игр, которые пройдут на индонезийском острове Бали.

Как сообщает Report, участники встречи обсудили процесс подготовки, а также уточнили вопросы, связанные с церемониями открытия и закрытия, логистикой, медициной, транспортом, прибытием и отъездом, местами, где будут проходить соревнования, деревней спортсменов, аккредитацией, регистрацией спортсменов, размещением и созданными условиями.

Всемирные пляжные игры - это глобальное мультиспортивное мероприятие, учрежденное Ассоциацией национальных олимпийских комитетов (АНОК) и впервые проведенное в Катаре в 2019 году. Азербайджан в Дохе-2019 представляли 7 спортсменов. Азербайджанская команда завоевала 5 медалей (4 серебряных, 1 бронзовую) на пляжных играх.

Отметим, что Всемирные пляжные игры пройдут 5-12 августа.