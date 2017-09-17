Состоявшийся по инициативе Фонда Гейдара Алиева "Гянджинский марафон - 2017" запомнился интересными моментами

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Cостоявшийся в Гяндже по инициативе Фонда Гейдара Алиева "Гянджинский марафон - 2017" запомнился некоторыми интересными моментами.

Как сообщили Report из Фонда, в марафоне приняли участие более 11 тыс. человек.

Соревнование включило в себя столицу Баку, некоторые регионы, а также ряд стран. Среди участников были представители правительства, депутаты, деятели культуры. На марафоне поучаствовали граждане России, Турции, Украины, Грузии, Италии, Ирана и других стран.

Длина марафона составила 17 км. Были определены победители марафона среди мужчин и женщин. Среди мужчин первым финишную линию пересек гражданин Турции Узеир Сёймез, второе место занял Мохамед Джафар Муради из Ирана, третье место занял гражданин Грузии Омар Байкеев

Среди женщин победительницей оказалась украинка Валентина Полтавска, второе место у гражданки Азербайджана Анны Юсиповой, третью строчка за представительницей Великобритании Наташей Петерсен.

Женщинам награды вручал 5-кратный чемпион мира, 3-кратный чемпион Европы по кикбоксингу Забит Самедов, депутат Ганира Пашаева и заслуженная артистка Роя Айхан.