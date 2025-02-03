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"Ночь чемпионов IBA" в Баку вошла в число лучших соревнований прошлого года

"Ночь чемпионов IBA" в Баку вошла в число лучших соревнований прошлого года Состоявшаяся в Баку "Ночь чемпионов IBA" по боксу вошла в число лучших соревнований прошлого года.
Индивидуальные
3 февраля 2025 г. 15:22
Ночь чемпионов IBA в Баку вошла в число лучших соревнований прошлого года

Состоявшаяся в Баку "Ночь чемпионов IBA" по боксу вошла в число лучших соревнований прошлого года.

Как сообщает Report, соревнования, прошедшие на Национальной арене гимнастики в рамках 100-летнего юбилея Федерации бокса Азербайджана (ФБА), отличились своей организацией.

В связи с этим Международная ассоциация бокса (IBA) направила ФБА благодарственное письмо.

Президент IBA Умар Кремлев отметил гостеприимство ФБА, добавив, что бакинское мероприятие стало не только знаковым событием для азербайджанского бокса, но и одним из трех лучших соревнований "Ночь чемпионов IBA" в 2024 году.

Отметим, что в рамках соревнований, организованных 28 сентября 2024 года в Баку, состоялось 8 поединков с участием сильнейших боксеров мира. Четверо вышедших на ринг азербайджанских боксеров одержали победу.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda keçirilən boks üzrə IBA Çempionlar Gecəsi ötən ilin ən yaxşı yarışları sırasında yer alıb

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