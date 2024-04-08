Состоялся второй этап Детской лиги по плаванию

Состоялся второй этап Детской лиги по плаванию "Яркая звезда".

Состоялся второй этап Детской лиги по плаванию "Яркая звезда".

Как сообщает Report, на турнире, организованном в Олимпийском спортивном центре "Серхедчи" при совместной организации Управления молодежи и спорта города Баку и Федерации плавания Азербайджана, более 150 детей соревновались в составе 13 команд.

Заместитель генерального секретаря Федерации плавания Азербайджана Тамерлан Абдуллазаде отметил, что основной целью проведения соревнований является выявление перспективных пловцов и их привлечение в резерв национальной команды.

Отметим, что финальный этап Детской лиги "Яркая звезда" пройдет в мае во Дворце водных видов спорта.