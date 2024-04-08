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Состоялся второй этап Детской лиги по плаванию

Состоялся второй этап Детской лиги по плаванию Состоялся второй этап Детской лиги по плаванию "Яркая звезда".
Индивидуальные
8 апреля 2024 г. 09:50
Состоялся второй этап Детской лиги по плаванию

Состоялся второй этап Детской лиги по плаванию "Яркая звезда".

Как сообщает Report, на турнире, организованном в Олимпийском спортивном центре "Серхедчи" при совместной организации Управления молодежи и спорта города Баку и Федерации плавания Азербайджана, более 150 детей соревновались в составе 13 команд.

Заместитель генерального секретаря Федерации плавания Азербайджана Тамерлан Абдуллазаде отметил, что основной целью проведения соревнований является выявление перспективных пловцов и их привлечение в резерв национальной команды.

Отметим, что финальный этап Детской лиги "Яркая звезда" пройдет в мае во Дворце водных видов спорта.

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Версия на азербайджанском языке ФотоÜzgüçülük üzrə “Parlaq Ulduz” Uşaq Liqasının 2-ci mərhələsi keçirilib

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