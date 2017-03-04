Состоялся очередной тренинг, посвященный "Бакинскому марафону 2017"

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в магазине спортивных товаров "Go Sport" в "Port Baku" стартовали очередные тренинги в связи с "Бакинским марафоном 2017".
Как сообщает Report, тренер Намик Асадов показал пример коротких тренировок и формирования техники бега.
Из марафонцев в тренингах приняли участие гражданка Турции Селда Таракчы и другие. Было продемонстрировано, как увеличить скорость бега и выносливость.
С. Таракчы заявила Report, что она является студенткой в Баку: "Учусь на третьем курсе. Когда услышала о "Бакинском марафоне 2017", то решила испытать себя. В Турции сначала я занималась волейболом, а потом и другими видами спорта. А сейчас начала тренировки перед соревнованием".
Тренировки будут проходить каждую неделю в субботу до 14:00.
Отметим, "Бакинский марафон 2017" стартует 30 апреля в 10:00. Марафон, проводимый во второй раз по инициативе Фонда Гейдара Алиева, будет организован Управлением приморского бульвара при поддержке Бакинского Олимпийского стадиона. Реализацию проекта осуществит компания Sport Marketing Group (SMG).
İsmayıl NəsibliАвтор новости
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