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Прошел чемпионат Баку по вольной и греко-римской борьбе

Прошел чемпионат Баку по вольной и греко-римской борьбе В Олимпийском спортивном комплексе поселка Шаган прошел чемпионат Баку(до 20 лет) по вольной и греко-римской борьбе.
Индивидуальные
11 января 2024 г. 20:19
Прошел чемпионат Баку по вольной и греко-римской борьбе

В Олимпийском спортивном комплексе поселка Шаган прошел чемпионат Баку(до 20 лет) по вольной и греко-римской борьбе.

Как сообщили Report в Федерации, в соревнованиях по вольной борьбе чемпионами стали Эльвин Джафарулулу (57 кг), Замин Мамедов (61 кг), Балахан Гусейнов (65 кг), Фазиль Исмаилзаде (70 кг),Гейдарали Сеидов (74 кг), Эмин Гачаев (79 кг), Абдулла Шариф (86 кг), Вугар Гасанов (92 кг), Иса Гусейнов (97 кг) и Низами Аллахвердиев (125 кг).

По итогам соревнований по греко-римской борьбе на высшую ступень пьедестала почета поднялись Бахтияр Гусейнов (55 кг), Максут Джанкуртаран (60 кг), Мурад Алиев (63 кг), Мемар Ибрагимов (67 кг), Мухаммед Гурбанов (72 кг), Джавидан Нехматов (77 кг), Гусейн Юсифзаде (82 кг), Джоджу Самедов (87 кг), Иса Гусейнов (97 кг) и Мусеи-Кязым Гусейн (130 кг).

Отметим, что чемпионат Баку носил отборочный характер на чемпионат Азербайджана(до 20 лет), который пройдет с 29 января по 1 февраля.

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