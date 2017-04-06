Состоялось заседание в связи с Мемориалом Вугара Гашимова

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ В Шамкире при участии представителей Шахматной федерации Азербайджана (ФША) состоялось заседание Оргкомитета в связи с международным турниром "Shamkir Chess 2017", посвященном памяти гроссмейстера Вугара Гашимова.

Как сообщает Report в пресс-службе турнира, в ходе встречи глава исполнительной власти района Алимпаша Мамедов дал соответствующие распоряжения относительно проведения турнира на высоком уровне.

Вице-президент ФША Фаик Гасанов отметил, что проведение Мемориала В. Гашимова превратилось в традицию. Он выразил благодарность всем государственным органам за высокий уровень организации соревнования.

Директор Мемориала В. Гашимова, глава Оргкомитета "Shamkir Chess 2017" Фарид Гусейнов выразил уверенность, что старт пройдет на должном уровне. "Шамкир стал родным городом для всех шахматистов. Уже в четвертый раз в этом прекрасном месте пройдет Мемориал В. Гашимова. Хотелось бы поблагодарить государственные структуры, которые оказывают нам всяческую поддержку в организации. Мы верим, что и на этот раз соревнование пройдет на высоком уровне", - заявил Ф. Гусейнов.