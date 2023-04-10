Состоялось заседание Оргкомитета международной велогонки "Əziz Şuşa"

В Федерации велосипедного спорта Азербайджана состоялось общее собрание организационного комитета международной велогонки "Əziz Şuşa", которая будет организована в июне.

В Федерации велосипедного спорта Азербайджана состоялось общее собрание организационного комитета международной велогонки "Əziz Şuşa", которая будет организована в июне.

Как сообщили Report в Федерации, собрание прошло под председательством первого вице-президента организации Сахиба Алекперова.

В мероприятии также приняли участие вице-президент федерации Фуад Гаджиев и другие члены Оргкомитета.

В ходе встречи обсуждена организационная работа по проведению международного велопробега "Əziz Şuşa".

Пятиэтапный велотур категории 2,2, включенный в календарный план Международного союза велосипедистов (UCI) на 2023 год, будет проведен с 7 по 11 июня.