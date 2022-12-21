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Состоялось заседание Исполнительного комитета НОК

Состоялось заседание Исполнительного комитета НОК Состоялось заседание Исполнительного комитета Национального олимпийского комитета (НОК).
Индивидуальные
21 декабря 2022 г. 19:12
Состоялось заседание Исполнительного комитета НОК

Состоялось заседание Исполнительного комитета Национального олимпийского комитета (НОК).

Как сообщили Report в пресс-службе НОК, выступивший на заседании вице-президент организации Чингиз Гусейнзаде ознакомил участников заседания с вопросами повестки дня.

После обмена мнениями о спортивных итогах года, спортивных мероприятиях 2023 года вниманию участников заседания была представлена специальная презентация о юбилейных мероприятиях, посвященных 30-летию НОК.

После обсуждения текущих вопросов состоялась презентация государственных наград. Распоряжением президента Ильхама Алиева по случаю 30-летнего юбилея создания Национального олимпийского комитета и за заслуги в развитии спорта Земфира Мефтахетдинова, Рафига Шабанова, Хазар Исаев, Назир Рагимов награждены Почетным дипломом президента, Мурад Фарзалиев и Мехман Керимов - медалью "Терегги". Назим Гусейнов и Вагиф Алиев были удостоены почетного звания "Заслуженный деятель физической культуры и спорта".

Распоряжением президента Ильхама Алиева Агаджан Абиев награжден орденом "За службу Отечеству" 1-й степени за многолетнюю плодотворную деятельность в развитии азербайджанского спорта.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMOK-un İcraiyyə Komitəsinin iclası keçirilib

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