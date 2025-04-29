Исполком ФША обсудил подготовку к отчетно-выборной конференции

11:03

Состоялось заседание Исполнительного комитета Федерации шахмат Азербайджана (ФША).

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ФША, в заседании в Национальном музее ковра в качестве гостя приняли участие президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович, официальный представитель ФИДЕ, двукратная чемпионка мира, победительница Всемирной шахматной олимпиады Чжу Чэнь и президент Турецкой шахматной федерации Фетхи Апайдын.

Президент ФША Махир Мамедов поблагодарил гостей за их участие в церемонии открытия Baku Open 2025 и отметил, что будет проведена важная работа по расширению сотрудничества возглавляемой им организации с ФИДЕ и Турецкой шахматной федерацией.

Президент ФША также вручил памятный подарок двукратной чемпионке мира Чжу Чэнь.

На заседании обсуждалась отчетно-выборная конференция ФША.