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    Состоялось внеочередное заседание Федерации настольного тенниса Азербайджана

    Увеличено число вице-президентов федерации

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/Состоялось внеочередное заседание общего собрания Федерации настольного тенниса Азербайджана.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства молодежи и спорта, на заседании были внесены изменения в Устав федерации.

    Увеличено число вице-президентов федерации в связи с новыми обязательствами организации. Сабухи Мехдизаде, занимавший до этого пост генерального секретаря, назначен вице-президентом. Другим вице-президентом является Фазиль Мамедов.

    В соответствии с принятым на заседании решением, федерация продолжит свою деятельность по новому адресу.

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