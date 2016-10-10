Состоялось внеочередное заседание Федерации настольного тенниса Азербайджана

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/Состоялось внеочередное заседание общего собрания Федерации настольного тенниса Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства молодежи и спорта, на заседании были внесены изменения в Устав федерации.

Увеличено число вице-президентов федерации в связи с новыми обязательствами организации. Сабухи Мехдизаде, занимавший до этого пост генерального секретаря, назначен вице-президентом. Другим вице-президентом является Фазиль Мамедов.

В соответствии с принятым на заседании решением, федерация продолжит свою деятельность по новому адресу.