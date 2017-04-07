Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось V заседание координационной комиссии lV Игр исламской солидарности.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Азад Рагимов, генеральный секретарь Спортивной федерации исламской солидарности Файсал Абдулазиз аль-Нассар и другие официальные лица. Ф. А. аль-Нассар поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице-президента, председателя организационного комитета lV Игр исламской солидарности Мехрибан Алиеву за подготовку к Исламиаде на высоком уровне.

А. Рагимов сообщил участникам о подготовке к lV Играм исламской солидарности. Министр отметил, что до Исламиады осталось 36 дней, подготовка к Играм идет с большим воодушевлением и профессионализмом: "В Исламиаде примут участники спортсмены из 57 стран. Игры объединят весь исламский мир в Азербайджане. Мы очень довольны проделанными работами. Продажа билетов продолжается, как мы и ожидали. Особо хочу отметить интерес и внимание к играм волонтеров. В последний месяц мы подготовили учебную программу для волонтеров. Эта программа снабдит необходимыми знаниями и навыками 8 000 волонтеров. Во время Исламиады соревнования пройдут на 16 спортивных аренах. Для участия в соревновании уже прошли регистрацию более 3 000 спортсменов. Мы готовимся к этим играм с большим воодушевлением и профессионализмом. Еще остались дела, которые надо сделать. Я выражаю благодарность всем друзьям и сторонникам за оказанную помощь".

Отметим, Игры исламской солидарности пройдут в Баку 12-22 мая.