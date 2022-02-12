Состоялось первое заседание нового состава правления Федерации бокса Азербайджана

Под председательством министра труда и социальной защиты населения, президента Федерации бокса Азербайджана Сахиля Бабаева состоялось первое заседание правления федерации.

Под председательством министра труда и социальной защиты населения, президента Федерации бокса Азербайджана Сахиля Бабаева состоялось первое заседание правления федерации.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации, на мероприятии были обсуждены приоритетные вопросы.

Президент федерации дал указания по деятельности организации и разработке концепции дальнейшего развития бокса в стране.

Сахиль Бабаев также озвучил долгосрочный план работы правления. Министр подчеркнул, что цель - воспитать новое поколение молодых боксеров и добиться развития этого вида спорта в каждом регионе страны.



Вице-президент федерации Вюсал Насирли и члены правления Фуад Гаджиев и Ровшан Гусейнов внесли свои предложения по концепции.